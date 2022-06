LEGO Brawls kommer til konsoller i september

HQ

Datoen er endelig satt for når Lego Brawls lanseres på konsoller. Spillet ble opprinnelig lansert på Apple Arcade, og det ble tidligere i år annonsert at det skulle komme til Xbox, PlayStation og Switch denne sommeren, i juni, men eksakt dato fikk vi ikke den gang.

Det viser seg at versjonen har blitt utsatt med noen måneder, for det ble nylig kunngjort at spillet slippes på PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch den 2. september. Denne informasjonen ble formidlet i en ny trailer, som du kan se i sin helhet nedenfor.