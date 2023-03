Lego Bricktales har allerede begynt å feire påsken

HQ

Vi er vant til å se påskeprodukter i butikkene nesten fra begynnelsen av året, til tross for at påsken i seg selv ikke er før tidlig i april (rundt to uker unna). Nå klarer ikke Lego Bricktales å vente lenger heller.

For spillet har nå introdusert en påskeoppdatering, som gir en rekke nytt innhold, alt med et vår- og påsketema.

Via en pressemelding blir vi fortalt at gratisoppdateringen, som er tilgjengelig nå, har lagt til et nytt påskediorama, en ny historie der du må hjelpe påskeharen med å redde påsken, fem nye byggeoppgaver, ett samlingsoppdrag, tre nye garderobeartikler, ett nytt musikkspor og en ny meny som vil varsle spillerne om pågående oppdateringer.

Kommer du til å plukke opp spillet igjen for litt Lego-kos i påsken?