Lego Bricktales kommer til mobil senere denne måneden

HQ

Thunderful har annonsert at Lego Bricktales vil debutere på mobile plattformer senere denne måneden. Spillet er satt til å ankomme iOS- og Android-enheter 27. april, og har blitt tilpasset for berøringskontroll, og vil debutere på App Store og Google Play Store for £4.99 / €5.59.

"Vi er så glade for å kunngjøre at vårt klossebyggingseventyr LEGO Bricktales lanseres 27. april for iOS- og Android-brukere," sa Agostino Simonetta, Chief Games Officer hos Thunderful. "Byggemekanikken i LEGO Bricktales er en match laget i himmelen for berøringsskjermer, og vi gleder oss til å se kreasjonene deres når det lanseres 27. april for mobil."

Etter ankomsten i fjor har Lego Bricktales blitt utvidet med en masse sesonginnhold, inkludert en påskeoppdatering. Hvis du er interessert i å lære mer om spillet, sørg for å lese vår anmeldelse her.