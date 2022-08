HQ

Mens vi stadig får servert utsettelser på rekke og rad har tydeligvis ikke pandemien eller frykten for høstens storspill endret planene til ClockStone Software og Thunderful.

I dagens trailer avslører ikke de to bare at Lego Bricktales skal lanseres på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch, men også at spillet fortsatt skal slippes en gang i høst. Dermed kan vi altså se frem til digital legobygging i løpet av de neste fire månedene.