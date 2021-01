Lego City Undercover har blitt fjernet fra eShop på Wii U og 3DS

Du ser på Annonser

Nylig ble det oppdaget at hundrevis av DSiWare-spill var blitt fjernet fra eShop på 3DS, samt at Netflix slutter å fungere på både Wii U og 3DS om noen måneder. Nå viser det seg også at ikke bare ett, men to Lego City Undercover-spill har blitt fjernet fra Nintendos digitale butikk.

Både Lego City Undercover til Wii U og Lego City Undercover: The Chase Begins til 3DS har nemlig av en eller annen grunn blitt fjernet fra eShop, hvilket betyr at de ikke lenger er tilgjengelige. Switch-utgaven vil fortsatt være tilgjengelig, som det fremgår i uttalelsen fra Nintendo hvor det fremgår at spillene ble fjernet fra butikken i desember.

"As of December 22, 2020, the LEGO City: Undercover game for the Wii U system and the LEGO City Undercover: The Chase Begins game for the Nintendo 3DS family of systems will no longer be available for purchase on Nintendo eShop. LEGO City: Undercover for the Nintendo Switch system will continue to be available."

Dersom du har kjøpt spillet digitalt før skal det ikke være noe problem å laste det ned igjen, men om du ønsker å kjøpe deg et eksemplar på en av disse plattformene i fremtiden må du skaffe det fysisk.

Takk, Nintendo Life