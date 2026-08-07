Lego feirer 25-årsjubileet for Harry Potter-filmene med et sett med 3 500 deler fra Ministeriet for Magic

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Det er fortsatt noen uker igjen av sommerferien for mange barn rundt om i verden, men den fryktede dagen nærmer seg likevel... Når september kommer, skal mange barn tilbake til skolen, og dette gjelder også de i trollmannsverdenen som snart skal feire «Tilbake til Hogwarts-dagen».

Med dette i sikte har Lego kunngjort et nytt sett basert på Harry Potter-serien, laget for å markere 25-årsjubileet for live-action-filmene og premieren av «Harry Potter og de vises stein» på kino. Det er en spesiell samlerutgave av Magidepartementet (altså den britiske avdelingen i London), og den består av hele 3 491 deler, noe som betyr at det er en ganske detaljert og kompleks modell.

Det har en utforming med tre etasjer, der den øverste etasjen er en gate i London utstyrt med en telefonboksheis og ligger i nærheten av en T-banestasjon, og alt dette er plassert over den storslåtte hovedhallen til regjeringsbygningen med sine sirkulære og elegante søyler og et stort banner av Cornelius Fudge i bakgrunnen. Dette ligger på toppen av de nedre etasjene, som blant annet inneholder Profetihallen og rettssalen der Harry ble stilt for retten i «Føniksordenen».

Det er også andre detaljer og hemmeligheter innebygd i modellen, ikke minst kontorene til Arthur Weasley og Dolores Umbridge, et område der Dumbledore og Voldemort kan møtes ansikt til ansikt foran den storslåtte fontenen, samt en minifigur av en gaupe-patronus. Når vi snakker om minifigurer, inneholder settet 14 alternativer, blant annet Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Arthur Weasley, Mad-Eye Moody, Dumbledore, Sirius Black, Kingsley Shacklebolt, Nymphadora Tonks, Dolores Umbridge, Voldemort, Lucius Malfoy, Antonin Dolohov og den aller første minifiguren av Arabella Figg (Harrys eldre nabo i Privet Drive).

Når det gjelder lanseringen av dette settet, kan Lego Insiders sikre seg en Early Access-versjon fra 29. august, men den offisielle globale lanseringsdatoen er planlagt til 1. september. Prisen på settet er fastsatt til £389,99/€429,99.