LEGO feirer 90 år med relansering av ikonisk sett

I helgen gikk LEGO Con 2022 av stabelen, et event der vi fikk kunngjøringer og avsløringer av en rekke kommende sett. Som en del av showet ble vi fortalt at Sanctum Sanctorum fra Dr. Strange blir LEGO, det samme vil et par andre Star Wars-kjøretøy, Mario-figurer, Minecraft-scenarier, Galtvort-seksjoner og til og med Ferrari Daytona SP3.

Men midt i alt dette avslørte LEGO også at de vil feire sitt 90-årsjubileum ved å bringe tilbake et ikonisk sett: Løveridderens borg. Dette er en ny versjon av det samme settet, og inneholder over 4500 individuelle klosser, 22 minifigurer og funksjoner som blant annet lar deg åpne borgen for videre utforskning. Her finner du skjulte korridorer, bevegelige vegger, hemmelige skjulesteder, en vindebro og fallgitter som kan heves, en mølle med roterende vannhjul, store og små tårn, boområde, et våpenkammer og mer. Vi blir fortalt at settet lanseres 8. august 2022 til 4299 kroner. Sjekk det ut her.

