Lego har avduket tre nye Indiana Jones-sett

Indiana Jones pleide å ha en massiv tilstedeværelse som en Lego-karakter med en armada av sett og til og med en samling videospill, men etter hvert som karakteren har falmet fra rampelyset det siste tiåret falt antall sett dramatisk. Når sommeren 2023 bringer den femte og sannsynlige siste gangen vi ser Harrison Ford ta med seg den ikoniske pisken og hatten skrur Lego nok en gang opp tilbudet.

Lego har annonsert tre nye sett som hver skildrer ikoniske øyeblikk fra Raiders of the Lost Ark og The Last Crusade, med to sett for førstnevnte og ett for sistnevnte.

De tre settene er Indiana Jones Fighter Plane Chase fra The Last Crusade, der Indy og Henry Jones Sr. flykter fra et fly i en veteranbil. På toppen av dette har vi Indiana Jones Escape from the Lost Tomb, som skildrer øyeblikket der Indy går inn i en slangeinfisert grav for å bestemme plasseringen av Ark of the Covenant i Raiders. Og sist av alt er et av de mest ikoniske øyeblikkene i hele filmserien, Indiana Jones Temple of the Golden Idol, som viser åpningssekvensen til Raiders der Indy løper ut av en rullende stein og unngår alle slags feller.

Indiana Jones Fighter Plane Chase vil koste $34.99/ €34.99, Indiana Jones Escape from the Lost Tomb går for $39.99/ €39.99 og Indiana Jones Temple of the Golden Idol krever hele $149.99/ €149.99 når alle lanseres allerede den 1. april.