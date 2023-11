Lego har begynt å hinte til Fortnite-samarbeidet

HQ

Lego har begynt å tease for sitt lenge ryktede samarbeid med Fortnite. Det danske byggeklosseselskapet har lagt ut et bilde av en Lego Fortnite Llama på X, sammen med en emoji med et tenkende ansikt. Teaseren antyder ikke noe mer, noe som betyr at vi må vente på mer informasjon, men dette skjer samtidig som Epic Games kunngjorde at Battle Royale får sitt neste store event i spillet i løpet av de kommende ukene.

Epic har bekreftet at Fortnite spillere kan se frem til en "uforglemmelig hendelse" som vil "utvikle alle ting slik du kjenner dem", med en "minneverdig avsløring mot slutten".

Arrangementet heter The Big Bang, og nøkkelbildet som teaser for arrangementet, antyder at det også kan ha et musikalsk element, noe som også er tilfeldig med tanke på at rykte- og dataminingmøllen har lekket at en Eminem-crossover også kommer til Fortnite i løpet av de kommende ukene. Nøkkelbildet har også en silhuett av det som ser ut til å være Lego Llama, så kanskje kan vi forvente at Lego-samarbeidet også debuterer under The Big Bang.

Uansett ser det ut til at Epic er i ferd med å sende Fortnite ut av 2023 på en svært minneverdig måte.

Fortnite The Big Bang er planlagt til 2. desember 2023 kl. 19:00 GMT / 20:00 CET.