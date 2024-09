Lego Horizon Adventures bekreftet for utgivelse i november

HQ

Da Sony lovet informasjon om mer enn 20 kommende PS5- og PS VR2-prosjekter som en del av kveldens State of Play -sending, begynte mange å spekulere i hva vi kanskje eller kanskje ikke får se.

Et slikt spill som ikke overrasket noen var Lego Horizon Adventures, som frem til dette showet ikke hadde en fast utgivelsesdato utover ferien 2024, og ja, som du forventer, har vi nettopp funnet ut nøyaktig når det Guerrilla Games-utviklede prosjektet vil komme.

14. november er datoen du kan krysse av i kalenderen for denne unike og mursteinaktige versjonen av Horizon: Zero Dawn -historien, som også har blitt litt justert for å være mer kompakt og mer familievennlig i denne alternative versjonen.

Kommer du til å sjekke ut Lego Horizon Adventures?