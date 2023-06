Lego kunngjør Galtvort-slottet fra Hogwarts Legacy

HQ

Hvis Hogwarts Legacy ikke var nok Harry Potter-glede for deg, har Lego nettopp annonsert noe du garantert vil like. Det er et nytt sett som heter Lego Harry Potter Hogwarts Castle and Grounds, som avslører hva det er; et Hogwarts i miniatyr med omgivelser.

Det inneholder detaljer som Mysteriekammeret, Drivhuset, Whomping Willow, ulike klasserom, Sjakkbrettkammeret og Durmstrangskipet, alt sammen midt i Black Lake. Settet består av 2660 brikker og anbefales fra 18 år. Du kan forhåndsbestille det nå med planlagt levering 1. september for 169,99 dollar.

Det er verdt å nevne at hvis du virkelig vil hengi deg til Harry Potter, ble det lansert et enda større Galtvort-sett i 2018, som også fortsatt er tilgjengelig.

Se noen bilder av denne skjønnheten nedenfor.