Lego lanserer tre nye sett for å markere Guardians of the Galaxy Vol. 3s kommende utgivelse

Mens i dag er Ant-Man's tid i rampelyset, som den siste soloutflukten av karakteren, Ant-Man and The Wasp: Quantumania åpner på kino i dag, vil May handle om Guardians of the Galaxy , ettersom den tredje filmen i denne serien har premiere 5. mai 2023.

I forkant av denne debuten har Lego nå annonsert en samling nye Marvel sett skreddersydd for Guardians og deres kommende film. Settene vil variere i størrelse og pris, med den største som lagets nye skip.

Betraktet som "The New Guardian's Ship", vil dette settet ankomme 1. april og vil inneholde minifigurer av Star-Lord, Adam Warlock, Nebula og Drax, og vil selges for £ 89.99 / € 99.99.

Det andre settet vil være Baby Rocket's Ship og vil inkludere minifigurer av både Baby Rocket, men også fullvoksne Rocket Raccoon, og kommer også 1. april for prisen på £ 29.99 / € 34.99.

Sist av alt er det minste settet av batchen, Guardians of the Galaxy Headquarters, som hovedsakelig ser ut til å bare være minifigurer av Star-Lord og Groot med et super lite bakteppe med noen verktøy. Det kommer også 1. april og vil selges for £ 8.99 / € 9.99.

Vil du få noen av settene?