Lego og Bandai Namco går sammen om Pac-Man arkadekabinett-sett

Lego har slått seg sammen med Bandai Namco for å markere 43-årsjubileet for Pac-Man. De to selskapene har jobbet sammen for å lage et nytt Lego-sett som gjenspeiler den ikoniske historien til videospillfiguren, som til syvende og sist er en klosset versjon av et Pac-Man-arkadekabinett.

Settet spenner over 2651 stykker og inkluderer til og med en minifigur av en person som putter en mynt i maskinen. Selve arkademaskinen fungerer faktisk ikke og spiller Pac-Man, men den har en mekanisk sveiv for å simulere den labyrintlignende spillingen til Pac-Man.

Lego-designer Sven Franic kommenterte settet slik: "Hver eneste detalj ble nøye gjennomtenkt og utformet, noe som resulterte i en unik LEGO-kreasjon som fanger magien fra det originale spillet, samtidig som den tilfører en leken ny vri og et par påskeegg - i ekte videospill-stil. Vi er begeistret over å dele denne utrolige byggingen med verden og gleder oss til å se gleden den gir fans i alle aldre."

Når det gjelder når settet vil debutere, vil det lanseres 4. juni, og vil sette deg tilbake £ 229.99 / € 269.99 hvis du har tenkt å plukke opp en for å legge til din spill / Lego-samling.