Lego Party er i ferd med å få en « Switch 2»-utgave

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Lego Party var en av de store overraskelsene i 2025 som gikk litt under radaren – et selskapsspill i samme ånd som «Mario Party»-serien, men som faktisk overgår sin inspirasjonskilde. I bunn og grunn er det fortsatt et digitalt brettspill ispedd minispill, men det inneholder noen elementer som selv Nintendo burde legge merke til, og minispillene holder gjennomgående et utrolig høyt nivå.

Mange håper nå på DLC med mer innhold eller en fullverdig oppfølger. Dessverre har vi ingen nyheter om dette å dele, men det ser ut til at en egen Switch 2-versjon endelig er på vei. En Switch 2-versjon av spillet har nettopp blitt klassifisert av ESRB, og det er vanligvis noe som skjer ganske nær utgivelsesdatoen.

Lego Party spillet er allerede tilgjengelig på Switch, men en Switch 2-utgave vil trolig by på både bedre grafikk og lyd, samt sannsynligvis bedre ytelse. Med litt flaks vil denne nye versjonen også bli lansert med nytt innhold, som i så fall trolig vil finne veien til andre plattformer også, men det er bare ønsketenkning fra vår side.