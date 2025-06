Lego planlegger å lansere et Godzilla-byggesett

HQ

Kongen av monstre vil få et offisielt Lego-sett. Dette er etter at Matthew Espositos modell fra "Ideas" ble stemt av fansen (med over 10 000 stemmer) som et av de elleve forslagene fra nettstedet for å gå i produksjon.

Designet som inspirerte produksjonen er basert på Godzilla fra nyere Traveller's MonsterVerse-filmer som "Godzilla: King of the Monsters" og "Godzilla vs. Kong", samt den kommende "Godzilla x Kong: Supernova". Den originale modellen har detaljer som teksturert hud, en munn som kan åpnes og et "lydstykke" som lar Godzilla avfyre atompusten sin.

Som vanlig vil det endelige Lego-produktet (selvfølgelig) avvike fra Ideas-versjonen, og ingen detaljer om hvor mange brikker settet vil inneholde, mulig pris eller utgivelsesdato er også uklare. Men disse tingene vil bli avslørt etter hvert. Nedenfor kan du se et bilde av Espositos bygg.