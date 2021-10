LEGO Star Wars: Castaways annonsert eksklusivt til Apple Arcade

Ventetiden på LEGO Star Wars: The Skywalker Saga har vært lang, men det har nettopp blitt kunngjort at en annen tittel satt til det populære universet kommer for å kanskje gjøre ventetiden litt lettere for noen. LEGO Star Wars: Castaways er et nytt flerspillersentrisk spill som utgis eksklusivt på Apple Arcade den 19. november.

Castaway finner sted på en tropisk øy, og vil inneholde karakterer som ikke har vært sett før i Star Wars-universet. Det er ikke bare nytt innhold, ettersom klassiske steder som Death Star og Jabba's Palace vil være til stede. Spillere kan også tilpasse karakterene sine ved å bruke hundrevis av klosser, og de kan sette i gang oppdrag sammen med venner og kjempe med dem i Hippodrome.

"We're thrilled to bring players to the island of LEGO Star Wars: Castaways, exclusively on Apple Arcade," sier Lee Kaburis, Game Manager, Gameloft Montreal. "We wanted to create an experience in which fans can see themselves included in the beloved Star Wars stories and invite their friends and family along. We took special care to include engaging features that encourage exploring together and joining forces to solve puzzles and quests, or challenging each other to quick battle rounds in the Hippodrome."

Sjekk ut flere skjermbilder fra spillet nedenfor.