Lego Star Wars: The Skywalker Saga hadde Lego-seriens beste Steam-debut

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ble endelig lansert på tirsdag etter flere utsettelser, men alt tyder på at utvikleren TT Games kan puste lettet ut. At det kom to år etter planlagt ser ikke ut til å ha påvirket interessen, ettersom det flyr ut av de digitale butikkhyllene.

Selv om ingen konkrete salgstall har blitt delt ennå, kan SteamDB avsløre at spillet nådde 82 517 samtidige spillere ved lanseringen, hvilket gjør det til den mest suksessfulle lanseringen av et Star Wars- og Lego-spill noensinne på Steam.

Til sammenlikning kan vi konstatere at Star Wars Jedi: Fallen Order nådde halvparten, omtrent 46 550 samtidige spillere i 2019, og at spill som Star Wars: Squadrons og Star Wars: Battlefront II knapt nådde 10 000 spillere - men det skyldes mer at begge disse var helt eller delvis eksklusive til Origin ved lanseringen.

På Lego-siden er det Lego Marvel Super Heroes som ligger nærmest, med 5953 spillere.