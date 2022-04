Lego Star Wars: The Skywalker Saga har slått rekorder på det britiske markedet

Det var ganske tydelig fra starten av at markedet ville ta veldig godt imot Lego Star Wars: The Skywalker Saga, ettersom noen SteamDB-tall blant annet viste rekordhøye...

Lego Star Wars: The Skywalker Saga hadde Lego-seriens beste Steam-debut

den 7 april 2022 klokken 10:31 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ble endelig lansert på tirsdag etter flere utsettelser, men alt tyder på at utvikleren TT Games kan puste lettet ut. At det kom to år...