Lego Star Wars: The Skywalker Saga lar oss betale for andre filmer og serier

HQ

TT Games vil altså samle alle hovedfilmene i Star Wars-sagaen når Lego Star Wars: The Skywalker Saga slippes den 5. april, men flere av oss kan vel være enige om et par filmer og serier er bedre enn de siste delene av den historien. Derfor er kveldens annonsering både god og dårlig.

Den gode nyheten er at Lego Star Wars: The Skywalker Saga også vil la oss spille som karakterer fra The Mandalorian, Rogue One: A Star Wars Story, Solo: A Star Wars Story, Star Wars: The Bad Batch og mer. Litt skuffende er det at vi må betale ekstra for disse siden de såkalte Character Pack-ene er spillets svar på Season Pass. Om du er villig til å betale vil du få følgende på lanseringsdagen:



The Mandalorian Season 1 Character Pack: Inneholder Mando , Greef Karga, Cara Dune, IG-11, Kuiil og til slutt Grogu som vi meget skuffende ikke kan spille som.



Solo: A Star Wars Story Character Pack: Inneholder en ung Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian, Qi'ra, Tobias Beckett og Enfys Nest.



The Classic Characters Pack: Inneholder Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, Darth Vader og Lando Calrissian. Dette gjelder bare de som kjøper spillet fra utvalgte butikker. Alle andre får muligheten til å kjøpe pakken separat den 19. april.



The Trooper Pack: Inneholder Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper og Mimban Stormtrooper. Alle som forhåndsbestiller den digitale utgaven får denne med en gang, mens alle andre kan passende nok kjøpe pakken den 4. mai.



Deretter kommer Rogue One: A Star Wars Story-pakken den 19. april, og vil la oss spille som Jyn Erso, Cassian Andor, K-2SO, Director Krennic, Bodhi Rook, Chirrut Imwe og Baze Malbu.

Den 4. mai vil selvsagt ikke gå forbi i stillhet heller, så da blir det mulig å kjøpe muligheten til å spille som Boba Fett, Bo Katan, Ahsoka Tano, Fennec Shand, Moff Gideon, Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair og Echo takket være pakker for Star Wars: The Bad Batch og andre sesong av The Mandalorian.