Til tross for noen utsettelser var forventningene fortsatt store til Lego Star Wars: The Skywalker Saga da spillet endelig kom ut for litt over to uker siden, noe som har gitt resultater.

Utviklerne i TT Games avslører at Lego Star Wars: The Skywalker Saga allerede har solgt over 3,2 millioner eksemplarer. Dette betyr at spillet har fått den beste lanseringen i Lego-spillenes historie.