Lego Star Wars: The Skywalker Saga utsatt på ubestemt tid

Vi har såvidt hørt noe fra Lego Star Wars: The Skywalker Saga etter at spillet ble utsatt til "våren 2021" i august, så jeg er nok ikke den eneste som har følt en stor forstyrrelse i Kraften den siste tiden. Derfor kommer ikke dagens nyhet som et sjokk.

TT Games bekrefter nå at Lego Star Wars: The Skywalker Saga har blitt utsatt, og siden pandemien fortsatt gjør det vanskelig å planlegge ting får vi ikke et nytt lanseringsvindu heller. I stedet må vi nøye oss med at nærmere informasjon skal komme så snart som mulig. Da får vi bare si som Yoda Miyamoto: "An unpolished game is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering."