Lego Star Wars: The Skywalker Saga-trailer viser elskede scener

Mens diskusjonene rundt Star Wars: The Rise of Skywalker fortsetter å herje for fullt forbereder TT Games seg på å lansere et flunkende nytt spill som samler hele sagaen. Vi har ikke hørt nevneverdig fra det siden avdukingen forrige sommer. Derfor er det jo greit å få en god oppdatering fra spillet.

Vi har nå fått en ny trailer fra Lego Star Wars: The Skywalker Saga, og atter en gang er det korte klipp fra de ulike filmene. Her i gården gir den helt klart mersmak. Hva med hos deg?