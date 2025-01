LEGO svinger seg inn i Spider-Verse med Miles Morales-settet

HQ

LEGO har avduket sitt aller første sett inspirert av Spider-Man: Across the Spider-Verse, som bringer Miles Morales' animerte eventyr i hendene på fans over hele verden. Dette etterlengtede settet gjenskaper det spennende første oppgjøret mellom Miles Morales og The Spot, et nøkkeløyeblikk fra suksessoppfølgeren fra Sony Pictures Animation.

Spider-Man har lenge vært en fast del av LEGO sortimentet, men dette er en viktig milepæl som det første settet som er direkte knyttet til de animerte Spider-Verse-filmene. Settet inneholder ikoniske minifigurer, inkludert Spider-Man, Spider-Gwen, The Spot og Jefferson Davis, Miles' far, sammen med nett-slyngende tilbehør for å iscenesette episke kamper.

Settet, som selges for 49,99 euro, kommer til å bli en hit blant både samlere og vanlige fans. Utgivelsen kommer akkurat i tide til gavesesongen, noe som gjør det til en perfekt gave til de som har kastet seg ut i Miles' eventyr i multiverset.

Med bare ett sett tilgjengelig så langt, kan dette bare være begynnelsen på en bredere Spider-Verse LEGO serie?