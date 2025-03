Lego vil snart lage sine egne videospill

HQ

Det er så mange Lego-videospill ute i naturen i disse dager at det er nesten umulig å nevne dem alle. Til tross for at dette er tilfelle, er flertallet imidlertid opprettet av tredjepartsutviklere, som TT Games og Visual Concepts. Dette vil imidlertid ikke helt være tilfelle i fremtiden, ettersom Lego ønsker å opprette sitt eget førstepartsutviklingsstudio for videospill.

Dette har administrerende direktør Niels Christiansen bekreftet i et intervju med Financial Times, der han sier at det er "noe vi bygger opp" og at Lego som et ledd i dette arbeidet har mer enn tredoblet sine investeringer i programvareutviklere. Niels legger til: "Vi har gjort en del investeringer i fremtiden - jeg vil nesten heller overinvestere. Det er fordelen med å være familieeid og langsiktig."

Hva Lego håper å oppnå med dette utviklingsstudioet er fortsatt uklart, og det samme gjelder om det vil fortsette å samarbeide med tredjepartsstudioer nedover linjen når det er i full drift. Det vi kan anta er at det Lego tror de kan oppnå i spillsektoren, er drevet av økonomisk vekst, ettersom leketøysprodusenten fortsetter å ekspandere og forbedre sin årlige omsetning, noe de bekreftet i sin siste årsrapport, der de opplyste at omsetningen økte med 13 % til 74,3 milliarder danske kroner.