Du ser på Annonser

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice ble nylig utgitt på PC, men for de som foretrekker konsoll og heller vi spille det der, har vi en gladnyhet å komme med. Spillet er nemlig på vei til PlayStation 4, Switch og Xbox One.

Spillet slippes en gang i løpet av våren og blir kun tilgjengelig digitalt til Xbox One, mens fysiske utgaver slippes til PlayStation 4 og Switch. Hva synes du selv om Larry-spillene?