Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice på vei

Utviklerne i CrazyBunch levde virkelig opp til navnet sitt da de gjenopplivet Larry Laffer med Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry for to år siden, men spillet endte jo opp med en ganske grei mottakelse. Da er det godt å høre at tyskerne får en ny mulighet ganske snart.

Utviklerne har nemlig gitt oss en ny trailer som avslører at det som enkelt nok heter Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice vil slippes den 15. oktober. Denne gangen går turen til den tropiske øygruppen Kalaua på jakt etter Faith i over femti håndtegnede omgivelser fylt med over førti nye og gamle kjente.