Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice slippes til konsoll i mai

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Konsollutgavene av Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice ble annonsert allerede i november i fjor. Da ble det sagt at de skulle komme i løpet av våren, og det løftet kommer utgiveren Assemble Entertainment til å holde med noen får dagers margin. Den 18. mai kommer nemlig dette elleville eventyrspillet til konsollene.

Det ble originalt sluppet til PC i oktober, og det har fått positive anmeldelser av brukere på Steam. Her er spillets beskrivelse:

"No obstacle will keep me away from my beloved, my Faith, not even the wild and untamed islands of Kalau'a. Those lovely island ladies can only distract me for so long as my heart's compass only points in one direction - Faith!"