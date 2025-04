Leker til Bob: "Vi kan vel alle være enige om at Banjo har ligget i dvale lenge nok?"

HQ

Tidligere denne uken annonserte Microsoft årets utgave av Xbox Games Showcase, det årlige arrangementet de kjører i begynnelsen av juni i perioden som uoffisielt kalles ikke-E3. Selv om vi ikke vet hva de vil vise frem, er vi ganske sikre på at en viss bjørn og hans fjærkledde venn vil være blant de mest etterspurte spillene.

Men Microsoft og Rares manglende interesse for Banjo-Kazooie har dessverre vært ganske kompakt. Likevel er det to utviklere i tillegg til Rare som mange mener bør få muligheten til å forvalte serien med et nytt eventyr, nemlig Playtonic Games (grunnlagt av tidligere Banjo-medarbeidere som tidligere har laget Yooka-Laylee) og Toys for Bob (tidligere Activision-studio som laget Crash Bandicoot 4: It's About Time).

YouTuberen Canadian Guy Eh intervjuet nylig Toys for Bob-sjefen og spillregissøren Paul Yan, og samtalen kom naturlig nok inn på Banjo Kazooie, og han avslørte at han synes Banjo har tilbrakt nok tid i dvale nå, og avslørte at han gjerne vil utdype samarbeidet med Microsoft :

"Et selskap vi gjerne vil jobbe med, er et vi allerede jobber med - Team Xbox! De har vært en god partner, og de har også en veldig interessant liste med figurer som Toys for Bob kan ha mye moro med. Honningbjørnen er den første jeg kommer til å tenke på - jeg tror vi alle kan være enige om at Banjo har ligget i dvale lenge nok, ikke sant?"

For øyeblikket er de imidlertid opptatt med et annet prosjekt, som antas å være et nytt Spyro-eventyr, men la oss krysse fingrene for at Phil Spencer, Sarah Bond og de andre Xbox-toppene får øynene opp for dette og bestemmer seg for å satse på ideen.