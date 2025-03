Lekkasjer fra innsidere antyder at Superman er "forferdelig"

HQ

Med tanke på hvor frisk bris James Gunn har vært for superheltsjangeren, har det vært spennende å følge omstruktureringen da han tok roret i DC Comics' filmprosjekter. Superman blir den første filmen i det nylanserte universet når den har premiere i juli. I rollen som Man of Steel får vi se David Corenswet, som basert på tidlige inntrykk virker som en lovende versjon av helten. Dessverre melder nå innsideren Jeff Sneider, via podcasten The Hot Mic, at filmen er alt annet enn lovende.

For en stund siden gikk det rykter om at filmen hadde fått positive reaksjoner under testvisninger. Ifølge Sneider har imidlertid kilden hans benektet dette. Kilden hevder at filmen faktisk er "forferdelig" i sin nåværende tilstand.

"Jeg fikk en telefon fra min beste kilde etter det nyhetsbrevet. 'Flott nyhetsbrev i kveld. Du tok feil på én ting. Og det er om Superman, som jeg fortsetter å høre er 'forferdelig'."