Lekkede Pokémon Legends Arceus-detaljer bekymrer fans

Pokémon Legends Arceus blir et ganske annerledes Pokémon-spill for å si det mildt. Spillet foregår lang, lang tid før de andre spillene i serien, og handler tilsynelatende mer om å fange Pokémon enn å bruke dem til å konkurrere med.

Men selv om man skulle tro at spillet egentlig bare ville tilføye til formularen, så er det en del mekanikker som kommer til å "mangle", og det bekymrer fansen. Centro Leaks har avslørt via Twitter at de har fått tak i mer informasjon om det kommende spillet:

"- You will need to complete the Hisui Pokédex to catch Arceus, will take a long time.

- New stats system; IVs still exist but aren't used to calculate stats anymore.

- No abilities, no held items, no breeding."

Hva synes du om det?