Lekker artwork fra Valves avlyste rompiratspill

Det er en fast del av spillbransjen at studioet, eller et internt team, påbegynner et gitt prosjekt, for så å finne ut at det likevel ikke går. Valve er eksperter på å droppe prosjekter de mener ikke kan bli til noe spennende.

Vi vet for eksempel nå at de jobbet på et ganske stort science fiction-spill på et tidspunkt ved navn Stars of Blood, hvor du skulle utforske det store verdensrommet som en rompirat. Gabe Newell nevnte prosjektet i 2012, og beskrev det slik:

"We kind of had an internal project that was called Stars of Blood, which was a space pirate game and it never saw the light of day."

Nå har det dukket opp offisiell artwork fra Stars of Blood via Valve Archive, og det ser ganske flott ut. Du kan se bildene nedenfor: