Lekket Battlefield 6 -filmmateriale avslører en retur til moderne krigføring og klassiske spillelementer

I løpet av de siste dagene har flere videoklipp fra det kommende Battlefield 6 lekket ut, angivelig fra pågående tester der spillerne kjemper i et nordafrikansk bymiljø. Opptakene viser noen av de etterlengtede ødeleggelsesmekanikkene, med bygninger og omgivelser som deformeres og rives fullstendig for å skape en mer dynamisk og realistisk opplevelse.

HQ

De lekkede opptakene, som opprinnelig ble streamet av en Twitch-bruker, viser en spiller som navigerer i en kamp, og avslører elementer av brukergrensesnittet og resultatene etter kampen. Et annet klipp gir et bredere perspektiv på spilldynamikken, og fremhever spillets flyt og mekanikk. Disse videoene har blitt sirkulert på plattformer som Twitter, slik at fansen kan analysere og diskutere den kommende tittelen.

Deltakerne i disse lukkede testene har selvfølgelig strengt forbud mot å dele informasjon, og ikke minst videoklipp. Taushetsplikten har imidlertid ikke hindret disse korte klippene fra å spre seg, og de har blitt møtt med positive reaksjoner - spesielt på Reddit - der mange roser spillets fokus på realisme og ødeleggelse. Du kan sjekke ut klippene selv her.

Utviklingen av Battlefield 6 er et samarbeid mellom flere EA-studioer. DICE leder prosjektet, med Motive som fokuserer på enspillerkampanjen, mens Criterion og Ripple Effect bidrar til flerspilleraspektene og tilleggsinnholdet. Denne samordnede tilnærmingen understreker EAs forpliktelse til å forbedre Battlefield-opplevelsen og imøtekomme tidligere kritikk.

Det er naturligvis litt for tidlig å bedømme spillet basert på bare noen få sekunder med lavoppløselige bilder, men ting ser allerede ganske lovende ut. Eller hva synes du?

Gleder du deg til Battlefield 6? Og hvilket spill i serien har du de beste minnene fra?