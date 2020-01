Lekket trailer viser gameplay fra Godfall

Under The Game Awards i desember ble sløret løftet for det første offisielle PlayStation 5-spillet, nemlig Counterplay Games' Godfall, som tilsynelatende blir en Live Service-tittel, som har fokus på nærkamp og samarbeid.

Selv om traileren ble utført "in-engine", så har vi enda ikke sett konkret gameplay, men du kan nå få et lite glimt takket være en lekket trailer. Denne har kommet opp på Reddit takket være insideren QuarterDongIng12.

Her ser du tre små glimt av spillets gameplay. Se den via linken over mens den fortsatt er live.