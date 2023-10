Lena Headey avslører hva Cerseis skjebne ville ha vært hvis hun hadde fått bestemme selv.

HQ

Den kontroversielle siste sesongen av Game of Thrones er fortsatt en het potet som vi alle elsker å snakke om. Selv seriens skuespillere har ved flere anledninger uttalt seg om den, og nå er turen kommet til Lena Headey, som i rollen som Cersei raskt ble en av de mest forhatte karakterene på TV. For hvis det hadde vært opp til henne, ville slutten for Cersei ha blitt en helt annen, som avslørt i et intervju hvor skuespilleren hadde følgende å si:

"Du begynner å prøve å skrive historien selv, og Maisie Williams og jeg fantaserte om et oppgjør mellom Cersei og Arya; at hun skulle komme tilbake som Jaime. Det var drømmen vår. Men de tok forskjellige valg."

Hun nevnte også at hun sympatiserte med seriens manusforfattere og det utrolige presset de var under.

I ettertid tror jeg alle forstår det. Du er med i det, og du har investert så mye i det at du tenker: "Hvorfor?" Men jeg skjønner det absolutt. Nei, jeg savner menneskene - for man forelsker seg i folk, og man skaper disse familieenhetene. Så det tar litt tid å komme over det. Det er en merkelig sorg over disse relasjonene. Men jeg savner det ikke. Vi gjorde det. Vi satset alt på det. Det forandret alles jævla verden, og vi vil alltid ha det."

Var du fornøyd med Cerseis skjebne?