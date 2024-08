Lenovo Legion 5 - Avansert AI som ikke sprenger sparegrisen

Bærbare PC-er kan raskt bli dyre, men ny teknologi og AI-fremskritt har gjort det mulig å produsere dataprosessorer med høy grad av AI-integrasjon. Det lar deg oppnå full ytelse uten å bruke alle pengene du har.

HQ

I forkant av prosessorer for bærbare PC-er finner du Intels nyeste Core HX-prosessorer. Disse prosessorene slås intelligent av eller på etter behov, og sikrer at hver av deres mange kjerner er optimalisert for spesifikke oppgaver. Når de ikke er i bruk kan kjernene gå på tomgang eller slås helt av for å forlenge batterilevetiden og redusere maskinens varmeforbruk. Akkurat som en bil som kan deaktivere sylindre når de ikke trengs, kan prosessoren bytte fra ultraeffektiv med ekstremt lang batterilevetid til maksimal kraft når du spiller eller utfører andre krevende oppgaver.

Denne spesielle maskinen bruker i7-14650HX fra Intel Core-serien. Den tilbyr mye ytelse i en liten formfaktor, og gir deg 16 kjerner og 24 tråder og kan øke ytelseskjernene til godt over 5GHz. Den støtter til og med Neural Network Instructions, en svært avansert plattform for AI dyp læring.

Dette er kombinert med Lenovos AI Engine+, som bruker en faktisk fysisk LA1 AI Core-brikke som utnytter maskinlæring for å optimalisere hvordan hver eneste ressurs brukes. Det betyr også at du kan la AI ​​Engine+ håndtere alle innstillingene, slik at du ikke trenger å rote med maskinens ulike maskinvare- eller programvarekonfigurasjoner.

Under testing fant vi at referansetester som Steel Nomed fra 3D Benchmark viste en økning på 16,8 %, mens spill som Total War: Warhammer III så en økning på 11 , 5 %.

Hele systemet kjøles med Legion ColdFront Hyper-systemet, som har motroterende vifter som lar det trekke mer strøm samtidig som det reduserer temperatur og støy.

Spilling uten en dedikert GPU er ikke noe moro, så Lenovo Legion 5-serien kommer i forskjellige modeller med de mobile og energieffektive versjonene av Nvidias RTX 4000-serie med grafikkort. Disse GPU-ene bruker også AI-verktøy som Nvidias DLSS-oppskaleringssystem for å maksimere FPS i ethvert spill. Dette betyr at selv om du velger en Legion 5 bærbar PC med et inngangsnivå grafikkort, vil du fortsatt kunne glede deg over spill på høye FPS-nivåer - en enorm forbedring i forhold til tidligere bærbare spillopplevelser. Den aktuelle bærbare datamaskinen er utstyrt med en 8GB RTX 4060.

Som forventet kommer den med en NVMe-stasjon for lagring, 16 GB DDR5-minne og et full HD-webkamera.

Skjermen er et veldig fint og lyssterkt 350-nit eller 500-nit, 16-tommers, 1600p IPS-panel med en 165Hz eller 240Hz oppdateringsfrekvens, 100% sRGB-fargespekter og X-Rite-kalibrering. Tastaturet er en Lenovo Legion-klassiker: TrueStrike-tastaturet har en tastevandring på 1,5 mm før aktivering og har naturligvis RGB-belysning.

Alt i alt er en Lenovo Legion en fin måte å få tak i AI-forbedret utstyr på uten å måtte ta en andre eller til og med tredje jobb.