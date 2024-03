Lenovo Legion lanserer et nytt spillnettbrett med navnet Tab.

HQ

Mens den nåværende trenden på maskinvareområdet ser ut til å handle om å gjøre PC-spill til en bærbar og håndholdt opplevelse gjennom systemer som Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, og så videre, har Lenovo nå faktisk kommet med en ny løsning på dette.

Denne enheten, som går under navnet Lenovo Legion Tab, er et spillbrett som skal bygge bro mellom PC- og mobilspill. Det kommer i form av en 8,8-tommers QHD+-skjerm med en maksimal lysstyrke på 144 Hz og 500 nits, og med Lenovos PureSight-teknologi. Den drives av en Snapdragon 8+ Gen 1 4nm-prosessor samt 12 GB LPDDR5X-minne i et kabinett som kun er 76 mm tykt og veier 350 g. Tab har også 256 GB basislagringsplass, som kan utvides ytterligere med et MicroSD-kort på opptil 1 TB.

Tab vil også ha et haptikksystem for å forbedre opplevelsen, og har et innebygd, overdimensjonert dampkammer som sammen med ColdFront-teknologien sørger for at enheten holder seg kjølig under belastning. Når det gjelder batteriet, leveres Tab med et 6550 mAh-batteri som kan hurtiglades via USB-C-porten i bunnen med opptil 45 W lading. USB-C-porten skal også ha støtte for DisplayPort 1.4, slik at brukerne kan koble Tab til en større skjerm.

Enheten vil også ha Wi-Fi 6 E-kompatibilitet og støtte for Bluetooth 5.3. Ved hjelp av Lenovo Freestyle vil den dessuten kunne kobles til og deles med en annen Lenovo Legion bærbar PC og kompatible skjermer og tilbehør.

Tab lanseres i én farge (Storm Grey) og forventes å være tilgjengelig i EMEA-regionen i mars til en startpris på 599 euro.