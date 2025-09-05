Lenovo presenterer de nye nettbrettene Yoga Tab og Idea Tab Plus

HQ

Som en del av en stor avduking av nye produkter, fra bærbare datamaskiner til en 3D-oppdatering som kommer til spillbrillene deres, har Lenovo også vist frem et par nettbrett som begge vil være tilgjengelige fra og med denne måneden. De er Lenovo Yoga Tab og Lenovo Idea Tab Plus.

Yoga Tab høres kanskje ut som om det bare er en følgesvenn for morgenstrekk og pusteøvelser, men det er et nettbrett basert på kreativitet. Det kommer med en Yoga Pen for å skissere ideer eller bare krusedullere dagen lang, og har en 3,2K-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz og et nytt batteri av silisiumkarbon. Yoga Tab lanseres med en forventet startpris på €499

Idea Tab Plus er litt billigere, med en forventet startpris på € 299, men den har AI-inkludering akkurat som Yoga Tab, i tillegg til en 2,5K-skjerm med en Octa-Core-prosessor og et batteri på 10 200 mAh. Den er kanskje ikke det kreative kraftverket til Yoga Tab, men den kan brukes med tilbehør som penner eller tastaturer.

