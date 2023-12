Lethal Company har en genial løsning for dem som er redd for edderkopper

Lethal Company er indiehiten som tar over internett akkurat nå. Spillet, som lar opptil fire spillere oppleve det håpløse scenariet med å lete etter skrapmateriale på monsterfylte månebaser, har gått viralt på nettet, med klipp av folk som blir tilfeldig revet i filler av monstre eller ved et uhell tar livet av seg selv med det som først virket som en genial idé.

Spillet har vist seg å være utrolig populært, men for å nå ut til enda flere har man nå introdusert en araknofobisk modus som tar for seg krypene på best mulig måte. I stedet for å gi dem en ny modell eller endre hvordan de ser ut, har utviklerne bare erstattet hver eneste edderkopp med ordet spider.

Den store, røde teksten som kommer løpende mot deg fra andre siden av gangen, kan være enda mer skremmende enn en edderkopp på en merkelig, uhyggelig måte. Det er en ganske morsom løsning for å gi flere spillere en sjanse til å spille den siste indiesuksessen, og forhåpentligvis kan vi se flere kule oppdateringer som dette i fremtiden for Lethal Company.