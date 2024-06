Letitia Wright ser ikke ut til å være ferdig med Black Panther

HQ

Etter Chadwick Bosemans tragiske død for fire år siden, måtte oppfølgeren til Black Panther skrives om. Omskrivingen resulterte i at Letitia Wright, som spilte Black Panthers søster Shuri, tok på seg rollen som Wakandas beskytter etter brorens død. Nå lurer mange på om vi vil fortsette å se Wright som helten, eller om superheltreisen hennes vil ende der. Skuespilleren hadde vanskelig for å svare direkte på det spørsmålet, men antydet at det ikke er umulig at hun kommer tilbake da hun nylig gjestet The View.

"Hvis det er, eh, la oss bare si, la oss bare si... Jeg vil gjerne fortsette med Shuri. Hun er en av favorittkarakterene mine, en velsignelse, jeg tuller ikke. Jeg er så takknemlig for henne."

På spørsmål om Black Panther 3 er under arbeid, svarte hun ganske enkelt :

"Det er mye på gang."

<social>https://youtu.be/fNlwVKp4AuI</social>