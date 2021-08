Let's Sing 2022 skal skape liv og røre i november

HQ

Sanger som Seven Nation Army av The White Stripes og Everybody (Backstreet's Back) av Backstreet Boys er noe gamlinger som undertegnede nok fortsatt kjenner i kropp og sjel når de dukker opp på radio eller Spotify-lister, så det aner meg at disse og fler vil runge i hundretusenvis av hjem nærmere jul.

For Voxler og Ravenscourt bekrefter at Let's Sing 2022 vil lanseres en gang i november, og at mer informasjon om sangutvalget vil komme fremover. I tillegg til de to overnevnte slagerne vet vi allerede at blant annet at Positions av Ariana Grande, Everything I Wanted av Billie Eilish, Study Love av Lady Gaga og Monster av Shawn Mendes & Justin Bieber vil kunne synges så høyt som naboene tåler om tre måneder.