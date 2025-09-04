Lettet Naomi Osaka når semifinale i Grand Slam-turneringer for første gang siden hun ble mor

HQ

Naomi Osaka slo Karolína Muchová 4-6, 6(3)-7(7) og tok seg til semifinalen i en Grand Slam-turnering for første gang siden 2021, da hun sist vant Australian Open. Det er også hennes første Grand Slam-semifinale siden hun ble mor, da hun fødte datteren Shai i 2023. Etter et år ute av WTA-sirkuset måtte Osaka delta i turneringer uten å være seedet.

US Open var den første seedede turneringen for henne (seedet 23 da hun klatret opp til 24. plass i verden), og vi har sett den mest dominerende Osaka i år (hun nådde også finalen i Canadian Open i juli). Denne sommeren har helt sikkert gjort henne mer lettet, ettersom hun etter kampen innrømmet at hun følte at "det var noe galt med henne" eller at hun ikke gjorde det bra nok, ettersom hun så andre spillere komme tilbake til tennis etter graviditetene sine og gjøre det bedre enn henne.

"Jeg vet at Belinda [Bencic] tok seg til semifinalen i Wimbledon, så jeg følte virkelig at jeg tapte et løp på en merkelig måte. Så ja, jeg tenkte på det, men nå er jeg her og det føles som om en vekt har blitt løftet av skuldrene mine."

Seieren betyr også at Osaka har vunnet alle sine fem kvartfinaler i Grand Slam-turneringer. Hun møter Amanda Anisimova fredag kl. 14.10, 13.10. En time tidligere kjemper Aryna Sabalenka og Jessica Pegula om den andre billetten til US Open-finalen på lørdag.