Lev ut drømmen din på konsoll: Palia lanseres på PS5 og Xbox Series X/S den 13. mai

Livet kan være nådeløst og overveldende, så det er deilig å ha muligheten til å forsvinne og trives i en koselig fantastisk og magisk verden. Utvikler Singularity 6, kjent for livssim-eventyret Palia, er snart satt til å gjøre denne fantastiske tittelen tilgjengelig for enda flere fans ettersom dørene til PlayStation 5 og Xbox Series X/S-versjonene er i ferd med å åpnes.

HQ

Etter at Palia opprinnelig debuterte på PC og Nintendo Switch som en åpen beta i 2023 har spillet vokst og samlet en megaspillerbase som spenner over seks millioner eventyrere. Den gratis-å-spille flerspillertittelen har blitt et ledende valg for mange spillere, og snart vil PS5- og Xbox Series X/S-eiere kunne slutte seg til disse rekkene for å leve sine egne fantasidrømmeliv.

Fra 13. mai vil PS5- og Xbox Series X/S-utgavene av Palia bli tilgjengelige, og de vil bli styrket med full støtte på tvers av plattformer med PC- og Switch-versjonene. Denne nye plattformlanseringen vil gjøre det mulig for PlayStation- og Xbox-brukere å oppleve helheten av basisspillet og de 24 innholdsoppdateringene som har kommet til det siden 2023. Disse debuterte i form av månedlige oppdateringer i løpet av de siste to årene, og har introdusert mer enn 800 boligdekorasjoner, handels- og byggemekanikker, sesongbegivenheter og minispill, mange ekstra stilistiske muligheter å leke med og oppslukende historier. Dette siste punktet er spesielt interessant å huske på, siden spillet også vil utvides på alle plattformer 13. mai.

Lanseringen på PS5 og Xbox Series X/S vil bli ledsaget av ankomsten av den nye Elderwood-utvidelsen, som også vil debutere på PC og Switch samme dag. Dette nye kapittelet i historien vil ta spillere inn i en magisk skogkledd eventyrsone som skjuler overraskelser rundt hvert hjørne og lar spillere utforske, samle og trives - ikke bare på et horisontalt plan, men også vertikalt. Ideen til Elderwood vil være å slå seg sammen med kjente karakterer som Nai'o og Subira for å jakte på nye samleobjekter og bekjempe flere fiendtlige skapninger, alt mens du finner gamle artefakter som kan settes inn i bygningen din for å bruke en ny utstyrstype kalt Relics, som fører til nye og unike buffs.

Dette er i tillegg til å kunne utforske den bredere verden av Palia, begi deg dypt inn i den fredelige Kilima-dalen eller over den fantastiske Bahari-bukten. Du kan oppleve de skumle underverkene til Elderwood, eller fortsette å samle insekter og lete etter ingredienser andre steder, til og med stelle og tilpasse din egen hjemmetomt, enten alene eller i samarbeid med venner, slik at du kan lage minner som en gruppe eller til og med møte nye mennesker underveis.

Når det gjelder flerspiller, bringer Singularity 6 tilbake Palias Refer A Friend-program akkurat i tide til Elderwoods lansering og debuten til PS5 og Xbox Series X/S. Eksisterende og veteranspillere kan anbefale og invitere vennene sine til Palia for å tjene sjeldne gjenstander, som Elderwood Fun Guy Plush som kan komme i en av fem forskjellige størrelser. De originale Refer A Friend-varene vil også være på tilbud igjen for de som gikk glipp av dem tidligere.

Unødvendig å si, det er ingen bedre tid å hoppe inn i og nyte Palia. 13. mai er satt til å bli en enorm dag for det herlige livssim-eventyret, og det beste er at det er en dag hvor fans på alle store plattformer kan komme sammen for å oppleve spillet som en gruppe. Så husk å sjekke ut Palia når den kommer til PS5 og Xbox Series X/S, og dykk også inn i den magiske Elderwood-utvidelsen, alt fra 13. mai 2025.