Level-5 ser mot 2025 for et gjennombrudd med tre store utgivelser

Etter et år med forsinkelser er Level-5 optimistiske med tanke på at 2025 vil markere et vendepunkt. Det anerkjente japanske studioet forbereder seg på å lansere tre store titler: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time , Inazuma Eleven: Victory Road og Professor Layton and the New World of Steam. Disse spillene forventes å vise frem studioets karakteristiske "LEVEL-5-stil", samtidig som de byr på nye, friske opplevelser for spillerne.

President Akihiro Hino delte sine forhåpninger om et gjennombruddsår i et intervju med 4Gamer, der han uttrykte begeistring over å lansere disse spillene samtidig over hele verden. Selv om de nøyaktige lanseringsdatoene fortsatt er usikre, forventes Fantasy Life i å lanseres i april, mens Inazuma Eleven: Victory Road følger i juni.

