Lewis Hamilton blir den eldste vinneren av et Formel 1-løp siden 1970 i Barcelona
Lewis Hamilton og George Russell beviser for Antonelli at F1-mesterskapet fortsatt er helt åpent.
Lewis Hamiltons tid i Ferrari har endelig gitt resultater, og den engelske føreren har nettopp vunnet Formel 1-Grand Prix i Barcelona-Catalunya, noe som gjør det til Hamiltons 106. F1-seier, hans første seier siden Belgia i 2024, og som 41-åring er han den eldste Formel 1-vinneren siden 1970 (Jack Brabham var 43 år og 11 måneder da han vant i Sør-Afrika). Dette var også Ferraris første seier siden 2024 (Carlos Sainz i Mexico 2024).
Like viktig som Hamiltons førsteplass var det at Andrea Kimi Antonelli ikke fullførte løpet i dag, da han ble tvunget til å trekke seg i runde 62 av 66 på grunn av et mekanisk problem. Den 19 år gamle italieneren er fortsatt leder i mesterskapet etter å ha vunnet fem løp på rad, men har sett ledelsen sin redusert: fra 66 poeng før dagens løp, til 41.
George Russell, som ble nummer to i Barcelona, gjenoppliver også håpet om mesterskapet og ligger på tredjeplass i stillingen. Lando Norris endte på tredjeplass i dag, noe som resulterte i et rent britisk F1-podium som fullstendig ryster opp mesterskapet før en to ukers pause frem til Østerrikes Grand Prix 28. juni.
Formel 1-stillingen 2026 etter løpet i Barcelona:
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 156 poeng
- Lewis Hamilton (Ferrari) — 115 poeng
- George Russell (Mercedes) — 106 poeng
- Charles Leclerc (Ferrari) — 75 poeng
- Lando Norris (McLaren) — 73 poeng
- Oscar Piastri (McLaren) — 68 poeng
- Max Verstappen (Red Bull Racing) — 55 poeng
- Pierre Gasly (Alpine) — 41 poeng
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 34 poeng
- Liam Lawson (Racing Bulls) — 26 poeng
- Franco Colapinto (Alpine) — 19 poeng
- Oliver Bearman (Haas) — 18 poeng
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 12 poeng
- Carlos Sainz (Williams) — 6 poeng
- Alexander Albon (Williams) — 5 poeng
- Esteban Ocon (Haas) — 3 poeng
- Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 poeng
- Fernando Alonso (Aston Martin) — 1 poeng
- Nico Hülkenberg (Audi) — 0 poeng
- Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 poeng
- Sergio Perez (Cadillac) — 0 poeng
- Lance Stroll (Aston Martin) — 0 poeng