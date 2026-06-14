Lewis Hamilton blir den eldste vinneren av et Formel 1-løp siden 1970 i Barcelona

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Lewis Hamiltons tid i Ferrari har endelig gitt resultater, og den engelske føreren har nettopp vunnet Formel 1-Grand Prix i Barcelona-Catalunya, noe som gjør det til Hamiltons 106. F1-seier, hans første seier siden Belgia i 2024, og som 41-åring er han den eldste Formel 1-vinneren siden 1970 (Jack Brabham var 43 år og 11 måneder da han vant i Sør-Afrika). Dette var også Ferraris første seier siden 2024 (Carlos Sainz i Mexico 2024).

Like viktig som Hamiltons førsteplass var det at Andrea Kimi Antonelli ikke fullførte løpet i dag, da han ble tvunget til å trekke seg i runde 62 av 66 på grunn av et mekanisk problem. Den 19 år gamle italieneren er fortsatt leder i mesterskapet etter å ha vunnet fem løp på rad, men har sett ledelsen sin redusert: fra 66 poeng før dagens løp, til 41.

George Russell, som ble nummer to i Barcelona, gjenoppliver også håpet om mesterskapet og ligger på tredjeplass i stillingen. Lando Norris endte på tredjeplass i dag, noe som resulterte i et rent britisk F1-podium som fullstendig ryster opp mesterskapet før en to ukers pause frem til Østerrikes Grand Prix 28. juni.

Formel 1-stillingen 2026 etter løpet i Barcelona:



Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 156 poeng

Lewis Hamilton (Ferrari) — 115 poeng

George Russell (Mercedes) — 106 poeng

Charles Leclerc (Ferrari) — 75 poeng

Lando Norris (McLaren) — 73 poeng

Oscar Piastri (McLaren) — 68 poeng

Max Verstappen (Red Bull Racing) — 55 poeng

Pierre Gasly (Alpine) — 41 poeng

Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 34 poeng

Liam Lawson (Racing Bulls) — 26 poeng

Franco Colapinto (Alpine) — 19 poeng

Oliver Bearman (Haas) — 18 poeng

Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 12 poeng

Carlos Sainz (Williams) — 6 poeng

Alexander Albon (Williams) — 5 poeng

Esteban Ocon (Haas) — 3 poeng

Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 poeng

Fernando Alonso (Aston Martin) — 1 poeng

Nico Hülkenberg (Audi) — 0 poeng

Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 poeng

Sergio Perez (Cadillac) — 0 poeng

Lance Stroll (Aston Martin) — 0 poeng

