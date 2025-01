Lewis Hamilton kjørte Ferrari for første gang

HQ

Etter å ha gledet fansen med sine første bilder foran Ferraris hovedkvarter, har Lewis Hamilton i dag blitt sett kjørende i en Formel 1-bil fra Ferrari for første gang. Det er en del av "fordypningsprogrammet" slik at den syv ganger verdensmesteren blir kjent med treningsfasilitetene til Scuderia.

Hamiltons første runder på Fiorano-banen, ved siden av selskapets hovedkvarter i Maranello, ble gjort i en SF-23 tidlig i morges. Til tross for den tykke tåken ventet mange 'tifosi' allerede på å være de første som fikk se Hamilton kjøre med en Ferrari.

Hamiltons overgang til Ferrari betyr også at han blir gjenforent med sin tidligere trener og fysioterapeut Angela Cullen. De møttes første gang i Mercedes i 2016, og Hamilton har rekruttert henne til Project 44, et selskap opprettet av Hamilton for å hjelpe Ferrari. "Hun har vært noe av det beste som har skjedd meg i livet, sa Hamilton til F1.com.

Lewis Hamiltons intense første uke hos Ferrari

Mandag var den første dagen for den 40 år gamle britiske sjåføren hos Ferrari. Tirsdag la han og Ferrari ut sine første bilder iført rødt. Onsdag ble den nye hjelmen avslørt. Etter så mange - og utrolig suksessrike - år hos Mercedes, er det sjokkerende å se Hamilton iført rødt og gult.

For å se Ferraris 2025-bil må vi vente litt ennå, til F175 Live-arrangementet i London, 18. februar.