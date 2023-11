HQ

Det ser ut til at til og med Epic Games ønsker å dra nytte av hypen rundt Las Vegas Grand Prix, som går av stabelen kommende helg, for nå er det avslørt at Mercedes-AMG-fører Lewis Hamilton slutter seg til Fortnite som en del av Icon Series.

Formel 1-føreren kommer til Battle Royale-spillet allerede om morgenen 18. november for oss i Europa, som en del av et antrekk som inkluderer en vanlig Lewis Hamilton-modell og en modell der han er kledd i en slags kampdrakt. Pakken inneholder også en sverdhakke, Back Bling som lar deg ta med deg Hamiltons berømte bulldog, Roscoe, og en Glider som er et surfebrett med Roscoe på nesen.

Vil du prøve å vinne noen Victory Royales som den syvdobbelte F1-mesteren?