Lewis Hamilton svarer på spekulasjonene om F1-pensionering

Spekulasjonene om Lewis Hamiltons Formel 1-fremtid har versert helt siden den syvdobbelte verdensmesteren byttet til Ferrari i starten av 2025-sesongen. Nå er den britiske føreren i førtiårene, og han har slått fast at han ikke har noen planer om å gi seg med sporten med det første.

Hamilton, som feiret sin 40-årsdag kort tid etter at han begynte i Scuderia, jakter på sitt åttende verdensmesterskap for førere og en historisk bragd: å bli den første føreren siden Jack Brabham i 1966 som vinner en tittel etter å ha fylt 40 år. En suksess i år eller neste år vil også gjøre ham til den tredje eldste F1-verdensmesteren i historien, bak Giuseppe Farina og Juan Manuel Fangio.

Til tross for en utfordrende start med Ferrari og kun én seier i sprintløpet i Kina så langt, insisterer Hamilton på at hans entusiasme for F1 er uforminsket. Da han ble spurt om å pensjonere seg, sa han til det franske magasinet L'Equipe: "Jeg har ingen intensjoner om å slutte med det første."

Hamilton spøkte til og med med å sammenligne karrierens lengde med veteranen Fernando Alonso, som for tiden konkurrerer i en alder av 44 år. "Jeg setter virkelig pris på at Fernando Alonso fortsetter, for det betyr at han er eldre enn meg. Jeg skal fortsette til han er 50!"

Kommentarene kommer etter at den tidligere F1-sjefen Bernie Ecclestone foreslo at Hamilton burde pensjonere seg for å beskytte arven sin. Hamilton er imidlertid fortsatt fokusert på racing. Han er ugift og dedikerer seg fullt og helt til F1, og han understreker at det kreves store oppofrelser for å prestere på høyeste nivå: "Jeg elsker denne jobben nesten mer enn noe annet... Jeg liker ikke å gjøre ting halvveis; jeg ville ikke gitt 100 prosent."

Når tiden til slutt kommer for Hamilton til å legge opp, innrømmer han at han kanskje vil holde seg unna paddocken, akkurat som Sebastian Vettel har gjort siden han trakk seg tilbake fra sporten. "Jeg ser ikke for meg at jeg kommer til en bane og blir værende i garasjen... kanskje jeg blir frakoblet, og det vil være greit." Foreløpig er Hamiltons fokus imidlertid rettet mot Ferrari og jakten på F1-historien.