Lewis Hamilton tar Ferris Bueller Ferrari 250 GT California for en tur i spoof video

I dag markerte Lewis Hamilton offisielt starten på sin tid hos Ferrari, ved å dukke opp på banen under Australias Grand Prix for de to første treningsøktene, veldig tidlig om morgenen for oss i Europa. Hamilton har oppnådd et mål i livet ved å ikle seg Scuderias røde signaturfarge, og for å markere dette har han også produsert og spilt hovedrollen i en kortfilm sammen med Edward Norton som parodierer og gjenskaper en berømt Ferris Bueller's Day Off-scene.

I scenen erstatter Hamilton parkeringsvakten som tar Cameron Fryes fars Ferrari 250 GT California på en tur rundt i Chicago, mens Norton dukker opp som den andre parkeringsvakten. Hamilton leverer også noen replikker, før han setter seg bak signaturrattet og avslutter med et sitat fra den syvdobbelte verdensmesteren.

"For alle barna der ute som drømmer det umulige."

Sjekk ut videoen nedenfor, som er produsert av Hamiltons Dawn Apollo Films og Large Eyes, alt i samarbeid med Paramount Pictures.

