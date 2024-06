Lexus samarbeider med luksusutstyrsmerket Monogram for å lage en bil med pizzeria

HQ

Lexus har slått seg sammen med luksusprodusenten Monogram for å lage en bil som virkelig føles unik. Den nye Lexus Monogram GX er en massiv SUV som er designet for å ta med deg alt du trenger for en avslappende sommerkveld.

I baksetet er det en 30-tommers smart, innfelt ovn, designet for tilberedning av blant annet pizza, håndverksbrød og branzino. Det er også en oppvarmet ispresse for å kjøle ned brennevinet du tar med deg ut, og det er god plass til å oppbevare det.

Det er også vinoppbevaring med en bar som inkluderer glass, bitter og et sammenleggbart skjærebrett. Det meste av plassen i bagasjerommet/bagasjerommet går selvfølgelig med til disse tingene, så det er lurt å forberede eventyrene dine med dette i tankene.

