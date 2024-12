LG slutter å produsere Bluray-spillere

HQ

Den sørkoreanske maskinvareprodusenten LG legger ned produksjonen av sine Blu-ray-spillere med umiddelbar virkning. Dette følger i fotsporene til Oppo og Samsung, som også avviklet produksjonen av sine respektive spillere for fem og seks år siden. Panasonic er nå en av de få store aktørene som fortsatt tilbyr Blu-ray-spillere, men selv deres fremtid på dette området er usikker ettersom bransjen i økende grad går over til digital strømming.

Dette er en trist, men neppe uventet utvikling, som gjenspeiler den generelle trenden med at forbrukerne foretrekker digitale medier fremfor fysiske formater. Best Buy sluttet for eksempel som kjent å selge Blu-ray og DVD i fjor, noe som understreker overgangen til digitale plattformer.

Selv om LGs koreanske hovedkvarter ikke offisielt har bekreftet at selskapet trekker seg ut av Blu-ray-markedet, har produksjonen stoppet opp, og de gjenværende enhetene forventes å bli utsolgt snart.

For entusiaster og samlere er dette selvsagt en betydelig endring og en klar pekepinn på hva som kommer til å skje. Vi vet allerede at digitalt eierskap innebærer en risiko, for eksempel muligheten for å miste tilgangen til kjøpt innhold hvis det fjernes fra digitale biblioteker. Men forbrukerne har stemt, og det er tydelig at de store massene foretrekker bekvemmeligheten ved strømming. Selv om det betyr at man må gå på kompromiss med bilde- og lydkvaliteten.

Kjøper du fortsatt film på fysisk format?